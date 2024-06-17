Türkiye ile Gürcistan 12 yıl sonra karşı karşıya

Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.

Son maçlarını 24 Mayıs 2012'de Salzburg'da oynayan iki ekip 12 yıl sonra yeniden karşılaşacak.

- İlk maç 2002'de

Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.

İki ülke milli takımlarının 7 Şubat 2007'de Tiflis'teki oynadığı özel maçı ise Gürcistan 1-0 kazandı.

Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

- Türkiye-Gürcistan maçları

Türkiye ile Gürcistan arasında daha önce oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 24.05.2012 Salzburg Özel 3-1 07.02.2007 Tiflis Özel 0-1 30.03.2005 Tiflis Dünya Kupası Elemeleri 5-2 04.09.2004 Trabzon Dünya Kupası Elemeleri 1-1 21.08.2002 Trabzon Özel 3-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.