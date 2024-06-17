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Şile'de denize giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti

ŞİLE Sofular Plajı'nda dün denize giren 16 yaşındaki Kerem İmre ve 17 yaşındaki Yusuf Jamalov boğularak hayatını kaybetti. Boğulmaktan son anda kurtarılan Kerem İmre'nin 12 yaşındaki kardeşinin tedavisinin ise yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Jamalov'un babası Aras Jamalov, "Orası bir kumsal, kumu bile bataklık. Girenlerden günde 3-4 kişi vefat ediyor. Eşimi kurtardım oğlumu kurtaramadım. Gücüm yetmedi. Çünkü Karadeniz orası, dalgalı" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Haziran 2024 17:19, Son Güncelleme : 17 Haziran 2024 18:44
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Olay, dün sabah saatlerinde Şile Sofular Plajı'nda meydana geldi. Denize giren 16 yaşındaki Kerem İmre boğularak hayatını kaybetti. 15 Haziran'da aynı plajda denize giren ve kaybolan Azerbaycan uyruklu Yusuf Jamalov'un cansız bedenine de dün sabah saatlerinde ulaşıldı. Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı inceleme başlattı. Şile Kaymakamlığı'nın ise, bir gün önce denizin dalgalı olacağı yönünde sosyal medya hesaplarından uyarıda bulunduğu belirlendi.

"GÜVENLİK TEDBİRİ EKSİK BİR BÖLGE"

17 yaşındaki Yusuf Jamalov'un babası Aras Jamalov, "Güvenlik yok, çekilen bir güvenlik şeridi tedbiri yok orada. Günde 3 kişi, 4 kişi vefat ediyor olay bu. Ben gencecik 17 yaşındaki çocuğumu kaybettim. Millet korkudan o denize giremiyor. Madem tehlikeli, oraya bir tel örgü çekilsin. Cankurtaran simitleri olsun. Oranın güvenliği saat 09.00'da 10.00'da iş başı yapıyor, cankurtaran güvenliği. Benim eğer çocuğuma bir saat önce müdahale edilseydi, şu anda yaşıyor olacaktı. Ben eşimi kurtarabildim. Çocuğumu kurtaramadım, gücüm yetmedi. Gözümü açtığımda ambulanstaydım ben. Ağzımdan su dökülüyordu. Benim diyeceğim bu, başka bir şey değil. Şile'de hiçbir güvenlik yok. Sadece milletin parasını alıyorlar. Salıyorlar oraya, piknik alanı. Fişleri falan arabanın içinde duruyor. Ücret karşılığında fişi var, girişi belli çıkışı belli" şeklinde konuştu.

"EŞİMİ KURTARDIM, OĞLUMA GÜCÜM YETMEDİ"

Jamalov, küçük çocukların hala bölgede yüzmeye devam ettiğini belirterek, "Oraya bir tel örgü çekilmesi lazım ki halk plajı değil orası. Orası bir kumsal, kumu bile bataklık. Girenlerden günde 3-4 kişi vefat ediyor. Zaten oraya gideceğim jandarmaya da aynı şekilde ifade verip şikayette bulunacağım. Bir tek kule var, kulede adam yok. 8-9 yaşında çocuklar yüzmeye devam ediyor. Tehlike yüksek. Ben ailemi kaybettim. Eşim gitti, eşimi kurtarmak için oğlum gitti. Oğlumun da peşinden ben gittim. Eşimi kurtardım oğlumu kurtaramadım. Gücüm yetmedi. Çünkü Karadeniz orası, dalgalı" ifadelerini kullandı. Jamalov'un cenazesi yarın Rami Tantavizade Camii'nde öğle namazına müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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