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Bursalı kadın vinç operatörü babasının izinden gidiyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 25 yaşındaki Ceren Çetinkaya, vinçli askerlerin 10 yıl önce emekliye ayrıldıktan sonra fabrikada seneler sonra aynı görevi üstlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2024 18:21, Son Güncelleme : 17 Haziran 2024 18:23
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Bursalı kadın vinç operatörü babasının izinden gidiyor

Çocukluğundan bu yana beden eğitimi öğretmeniliğini hayal eden ve Borusan Spor Kulübü'nde forma verilen voleybolcu Çetinkaya, Bursa'da çeşitli sektörlerde çalıştı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce sosyal medyada, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi ve Borusan Grup kardeşlerden Borçelik'in düzenlendiği "Bu İş Eşitlik İşi Projesi"ni gören Çetinkaya, arkadaşlarının da mezuniyetiyle başvurdu.

Çetinkaya, proje kapsamında verilen derslerde birçok sektör arasında erkeklerin da işi olan vinç operatörlüğünü seçebildi, bir süre bu konuyu teorik ve pratik bir eğitim aldı.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan Çetinkaya, Gemlik'te babası 2014'te emekli olduğu çelik fabrikasında vinçli personel olarak göreve başladı.

Görevini 1,5 yıllık dönemde başarıyla gerçekleştiren, fabrikadaki 14'ü kadın 83 vinçli operatörden biri olan Ceren Çetinkaya, AA muhabirine, çocukluğunda hiç vinç operatörü olmayı hayal etmediğini ancak sosyal medyadaki projesini duyurduğunu babasından bildiğini söyledi.

Çevresinden "Vinç operatörü müsünüz, bu işi nasıl seçiyorsunuz?" gibi sorular yönelttiğini Çetinkaya, "Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bobinleri vinç taşıyabilir ama o koltuğa oturunca o kadar güç var ki elimde, sanki ben taşıyorum gibi kullanıyorum. Teşekkür ediyorum." dedi.

Babasına sürpriz yaptı

Çetinkaya, kardeşlerinin haklarını devraldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İş başvurularında babasına haber vermediğini, sürpriz olmasını istediğini anlatan Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Kabil'den sonra babam, 'Yapabilecek mi? Tamam sana güveniyorum ama 50 tonluk bir tavan vincinden bahsediyoruz' gibi şeyler söyledi. Yaptım, o da gurur duyuyordum benimle. Ben de onunla gurur duyuyordu. Bu fabrikada bir iz bırakmış. Yani çok sıradışı bir duygu Benim için. Ben küçükken fabrika gezisindeyken, babamın uğraştığı yerde gerçekten zor olduğunu algılayabiliyordum.

Fabrika içinde rayla hareket eden tavan vincini kullanan Çetinkaya, kadınların her şeyin geleceğine inandığını ifade ederek, iş arayan hemcinslerine vinç operatörlüğünü önerdi.

Kadınlara örnek olmaktan ayrıca mutluluk duyduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Vardiya amirimiz de bizi her konuda çalışıyorlar. Özellikle kadınlar fabrika içinde bir tık zorlanabilirler. Tabii ki süreç kullanılıyorsunuz ama makine operatörlerinden sorumlu vardiya amirim Gökhan Yıldırım'a ve diğer tüm amirlerime teşekkür ediyorum." bölgede kullanıldı.

Projenin yürütücülerinden BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır da Çetinkaya'nın müzakere, eğitim ve sınavlardan sonra mesleki yeterlilik belgesini alarak istihdamın fabrikada işleri hakkıyla çalıştığını belirtti.

Sanayinin ihtiyaç fazlası kadın çalışan sayısını artırarak istihdama katkı sağlamayı sağladıklarını ifade eden Şençayır, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek projemize sayıyı daha da artırarak devam ediyor. Ceren bizi çok mutlu etti, spor hayatına devam ediyor. Bizler de BUİKAD olarak bu parçaların parçaları için çok mutluyüz." diye konuştu.

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