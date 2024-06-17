17 yaşındaki Hilal'den 8 gündür haber alınamıyor
MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde 8 gün önce kaybolan Hilal Ece Turhan'un (17) bulunması için yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Haziran 2024 21:31, Son Güncelleme : 17 Haziran 2024 21:28
Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Hilal Ece Turhan, 8 gün önce evden ayrıldı. Genç kızın geri dönmemesi üzerine telefonla da ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri Hilal Ece'nin bulunması için çalışma başlattı. 8 gündür sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı.