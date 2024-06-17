Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Sponsorlu İçerik
Sağlık Bakanı Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımı
Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri
Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri
Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Erdoğan: Kana susamış İsrail durdurulamıyor
Erdoğan: Kana susamış İsrail durdurulamıyor
Dondurma serinletmiyor! Fiyatı cep yakıyor
Dondurma serinletmiyor! Fiyatı cep yakıyor
Otomotivde üretim yüzde 2 düştü
Otomotivde üretim yüzde 2 düştü
İzmir'in üç ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in üç ilçesinde orman yangını çıktı
İletişim Başkanlığı'ndan o hebasa erişim engeli talebi
İletişim Başkanlığı'ndan o hebasa erişim engeli talebi
İstanbul Havalimanı'nda en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı
İstanbul Havalimanı'nda en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı
'Elektronik mühür' uygulaması hizmete hazır
'Elektronik mühür' uygulaması hizmete hazır
Tatil beldeleri ve günübirlik kiralara sıkı denetim geliyor
Tatil beldeleri ve günübirlik kiralara sıkı denetim geliyor
Engelli aday başvurdu: TİHEK, ÖSYM'ye para cezası verdi
Engelli aday başvurdu: TİHEK, ÖSYM'ye para cezası verdi
Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak
Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Kentsel dönüşüme tapu engeli
Kentsel dönüşüme tapu engeli
CIA FETÖ'ye yeni 'baş' arıyor
CIA FETÖ'ye yeni 'baş' arıyor
Yahudilerin gözü Anadolu'da! Kürdistan haritasını Siyonist çizdi
Yahudilerin gözü Anadolu'da! Kürdistan haritasını Siyonist çizdi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal
Bakan Koca: Kurban kesimi sırasında 16 bin kişi yaralandı
Bakan Koca: Kurban kesimi sırasında 16 bin kişi yaralandı
Bakan Ali Yerlikaya: Suçlulara karşı mücadele sürecek
Bakan Ali Yerlikaya: Suçlulara karşı mücadele sürecek
Morgan Stanley'den yeni dolar tahmini
Morgan Stanley'den yeni dolar tahmini
Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye bayram telefonu
Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye bayram telefonu
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Bakan Yumaklı: Basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor
Bakan Yumaklı: Basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor
2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası
2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası
Sahipsiz hayvan düzenlemesi: Sokağa atanın cezası 10 kat artacak
Sahipsiz hayvan düzenlemesi: Sokağa atanın cezası 10 kat artacak
Antalya Havalimanı'nda arife rekoru: Dakikada 1 uçak
Antalya Havalimanı'nda arife rekoru: Dakikada 1 uçak
Üniversitenin buğday tarlasından hasat edilen ürün öğrencilere burs oluyor
Üniversitenin buğday tarlasından hasat edilen ürün öğrencilere burs oluyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti

- Türkiye ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3,5'e çıkarıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2024 22:00, Son Güncelleme : 17 Haziran 2024 22:02
Yazdır
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseltti.

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun haziran sayısını "Para Politikası Yeni Bir Aşamaya Giriyor" başlığıyla yayımladı.

Raporda Avrupa'da toparlanma ihtimaline olan güven arttığı, Çin'in ihracat sektörü canlandığı ve Çin dışındaki gelişmekte olan piyasalarda iç talep daha güçlü bir ivme gösterdiği için küresel büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiği aktarıldı.

Dünya ekonomisinin büyüme tahmininin 2024 yılı için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıkarıldığı kaydedilen raporda, küresel ekonominin 2025 ve 2026'da her iki yılda da yüzde 2,4 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

- ABD ekonomisi kademeli olarak yavaşlıyor

Raporda, ABD ekonomisinin yavaşladığı ancak bunun kademeli olduğu ve ülke ekonomisi için büyüme tahmininin bu yıl için değiştirilmeyerek yüzde 2,1 seviyesinde bırakıldığı belirtildi. ABD ekonomisinin 2025'te yüzde 1,5 ve 2026'da yüzde 1,6 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme tahmininin ise bu yıl için yukarı yönlü revize edildiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin büyüme tahmininin 2024 yılı için yüzde 0,6'dan yüzde 0,8'e çıkarıldığı kaydedildi. Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin 2025'te yüzde 1,5 ve 2026'da yüzde 1,4 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

Raporda, Çin ekonomisinin de büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4,8'e yükseltildiği, ülke ekonomisinin 2025'te yüzde 4,5 ve 2026'da da yine yüzde 4,5 büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı.

- Küresel para politikası döngüsü yeni bir aşamaya giriyor

Merkez bankalarının artık para politikasını gevşetmeye yöneldiğine işaret edilen raporda, ancak enflasyonun şaşırtıcı derecede kalıcı olmaya devam ettiği ve küresel faiz oranlarının gelecek 12-18 ay boyunca "daha sığ" bir hızda düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, küresel para politikası döngüsünün, faiz oranlarının yavaş ama yine de talebi kısıtlayacak seviyelere düşeceği yeni bir aşamaya girdiği aktarıldı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl iki kez daha faiz indirimi yapmasının öngörüldüğü belirtilen raporda, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında faiz indirimine başlamasının ve aralık ayında bir faiz indirimi daha yapmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, merkez bankalarının özellikle yüksek hizmet enflasyonu ışığında para politikasını çok hızlı gevşetme konusunda temkinli davrandığı ifade edildi.

- Türkiye'nin büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 3,5'e yükseltildi

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde ihracattaki toparlanma, ithalattaki keskin düşüş ve hala güçlü olan iç talep nedeniyle tahminlerin üzerinde büyüdüğü aktarıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3,5'e çıkarıldığı bildirildi. Ülke ekonomisinin 2025'te yüzde 3 ve 2026'da yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Daha sıkı para politikası, daha yavaş kredi büyümesi ve maliye politikasının beklenen sıkılaşmasının bu yıl enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacağı, önemli baz etkileriyle de temmuz ayından itibaren yıllık oranın düşmesine katkıda bulunacağı belirtilen raporda yıl sonu enflasyon beklentisinin 2024 için yüzde 43, 2025 için yüzde 23 ve 2026 için 18 olduğu kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber