Sinop'ta tünel girişinde kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Sinop-Boyabat yolu Dranaz Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat istikametinden Sinop istikametine seyir halinde bulunan 34 FC 9200 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tünel girişinde bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan F.K. (60) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü E.K. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.