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PKK'nın yeni hamisi İran

İran'ın terör örgütü PKK ile iş birliği tamamen ortalığa saçıldı. Daha önce PKK'ya el altından hava savunma sistemi ve kamikaze dron veren İran, şimdi de teröristleri eğitmeye başladı. İran istihbarat birimi ve Haşdi Şabi'de görevli bir grup, Irak ve Suriye'de PKK'lı teröristlere istihbarat, İHA kullanımı ve SİHA düşürme eğitimi veriyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Haziran 2024 07:56, Son Güncelleme : 18 Haziran 2024 07:23
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PKK'nın yeni hamisi İran

Terör örgütü PKK'ya Kuzey Irak ve Suriye'de desteğini giderek artıran İran, bu defa da PKK'ya istihbarat eğitimi vermeye başladı. Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran istihbarat biriminde ve İran destekli Haşdi Şabi milislerinin istihbarat sorumlusu olarak faaliyet yürüten 6 kişi, Irak ve Suriye'de özel olarak seçilmiş PKK'lı teröristlere istihbarat eğitimi vermeye başladı. Yine Haşdi Şabi'nin istihbarat elemanı olan bir kişinin, Irak'ın farklı bölgelerindeki PKK'ya ait silah ve mühimmatların, örgütün sözde ana karargahlarının bulunduğu Sincar ve Süleymaniye'ye sevkini organize ettiği bilgisine ulaşıldı.

SİLAH TAŞIYORLAR
Güvenlik kaynakları, İran Devrim Muhafızları'nca PKK'lı teröristlerin barınması için yer temin edildiği ve bu bölgeden PKK'nın sözde yönetim karargahı olan Kandil'e silah ve mühimmat aktarımı yapıldığını tespit etti. İran Devrim Muhafızları'nca PKK'nın İran'daki yapılanmasında faaliyet yürüten 40 teröriste insansız hava aracı (İHA) kullanım eğitimi verildiği de belirlendi. Yine İran Devrim Muhafızları tarafından Irak ve Suriye'deki PKK'lı teröristlere TSK'nın kullandığı İHA ve SİHA'ların düşürülmesi ve yerlerinin belirlenmesine yönelik eğitimler verildiği de güvenlik birimlerince ortaya çıkarıldı.

MAHMUR'DA TOPLANTI
Geçtiğimiz hafta İran destekli Haşdi Şabi milisleri içinden bir grubun, terör örgütü PKK'nın Mahmur kampına gittiği ve sorumlu düzeydeki PKK'lı isimlerle toplantı yaptıkları güvenlik kaynaklarınca tespit edildi. Haşdi Şabi grubunun toplantıda, Türkiye vatandaşlığı bulunan ve Mahmur'da mülteci statüsünde kalan kişilerin kamptan çıkarılmalarını istediği belirlendi. Haşdi Şabi grubunun, Türkiye'den vatandaşlığı olan ve Türkiye'ye giriş-çıkış yapmasında mahzur bulunmayan kişiler ile Mahmur'da mülteci kimliğine sahip kişilerin kamptan çıkarılmaması halinde, kampa gıda ve sağlık gibi yaşam malzemesi yardımını keseceklerini ilettikleri de güvenlik birimlerince tespit edildi.

İRAN'DAN KUZEY IRAK'A TERÖRİST
Öte yandan PKK'nın İran yapılanması Doğu Kürdistan Güçleri (YRK) içindeki 50'ye yakın teröristin Kuzey Irak'taki Zagros, Avaşin-Basyan ve Zap'a gönderildiği de güvenlik kaynaklarınca ortaya çıkarıldı.

İran İHA'sıyla Suriye'de keşif uçuşu
Terör örgütü PKK ve Suriye'deki kolu YPG, İran'dan temin ettiği sevkiyatlarla bölgede yeni bir terör ortamı hazırlığı içine girdi. İran'ın PKK'ya Süleymaniye'de 50 kamikaze dron verdiğini ilk Yeni Şafak duyurmuştu. İran-PKK iş birliğini gösteren yeni bilgiler ortaya çıktı. PKK/YPG 11 Haziran'da, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Bölgesi'nde yarım düzineden fazla Shahed-136 kamikaze İHA ile keşif uçuşu yaptı. Bölgede karşı tedbir sistemlerinin aktif olması nedeniyle Shahed-136'lar daha fazla menzil katetmeden geri döndü.

Hava savunma sistemi bile verdiler
ABD'den sonra PKK'nın en büyük silah tedarikçisi olmaya aday İran, boş durmuyor. Geçtiğimiz aylarda örgüte 50 kamikaze dron ulaştıran ülke, PKK'ya direkt hava savunma sistemi ve radyasyon füzeleri de göndermişti. Örgüte, Talabani kontrolündeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üzerinden sevkiyat yapan İran'ın seçtiği rota ise Süleymaniye olmuştu. Sivil bir uçakla Süleymaniye Havalimanı'na indirilen mühimmatlar, Talabani kontrolündeki KYB aracılığıyla PKK'ya teslim edilmişti.

ŞAHİN ŞEN

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