Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2024 09:39, Son Güncelleme : 18 Haziran 2024 09:40
M.C. (34) yönetimindeki 58 AEZ 700 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Akıncılar ilçesi yakınlarında devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.C. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.