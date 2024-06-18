Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Bayrama Özel Faizsiz 30.000 TL!
Bayrama Özel Faizsiz 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor
Ev sahipleri yüzde 25'lik sınırın acısını çıkaracak
Ev sahipleri yüzde 25'lik sınırın acısını çıkaracak
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Sağlık Bakanı Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımı
Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri
Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri
Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Erdoğan: Kana susamış İsrail durdurulamıyor
Erdoğan: Kana susamış İsrail durdurulamıyor
Dondurma serinletmiyor! Fiyatı cep yakıyor
Dondurma serinletmiyor! Fiyatı cep yakıyor
Otomotivde üretim yüzde 2 düştü
Otomotivde üretim yüzde 2 düştü
İzmir'in üç ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in üç ilçesinde orman yangını çıktı
İletişim Başkanlığı'ndan o hebasa erişim engeli talebi
İletişim Başkanlığı'ndan o hebasa erişim engeli talebi
İstanbul Havalimanı'nda en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı
İstanbul Havalimanı'nda en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı
'Elektronik mühür' uygulaması hizmete hazır
'Elektronik mühür' uygulaması hizmete hazır
Tatil beldeleri ve günübirlik kiralara sıkı denetim geliyor
Tatil beldeleri ve günübirlik kiralara sıkı denetim geliyor
Engelli aday başvurdu: TİHEK, ÖSYM'ye para cezası verdi
Engelli aday başvurdu: TİHEK, ÖSYM'ye para cezası verdi
Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak
Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Kentsel dönüşüme tapu engeli
Kentsel dönüşüme tapu engeli
CIA FETÖ'ye yeni 'baş' arıyor
CIA FETÖ'ye yeni 'baş' arıyor
Yahudilerin gözü Anadolu'da! Kürdistan haritasını Siyonist çizdi
Yahudilerin gözü Anadolu'da! Kürdistan haritasını Siyonist çizdi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal
Bakan Koca: Kurban kesimi sırasında 16 bin kişi yaralandı
Bakan Koca: Kurban kesimi sırasında 16 bin kişi yaralandı
Bakan Ali Yerlikaya: Suçlulara karşı mücadele sürecek
Bakan Ali Yerlikaya: Suçlulara karşı mücadele sürecek
Morgan Stanley'den yeni dolar tahmini
Morgan Stanley'den yeni dolar tahmini
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2024 09:39, Son Güncelleme : 18 Haziran 2024 09:40
Yazdır
Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

M.C. (34) yönetimindeki 58 AEZ 700 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Akıncılar ilçesi yakınlarında devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.C. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber