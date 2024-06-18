A Milliler, EURO 2024'te ilk maçına çıkıyor

Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.

Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak.

Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

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