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Altının gramı 2 bin 447 liradan satılıyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 447 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin lira, Cumhuriyet altını 15 bin 950 lira seviyesinde bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2024 10:09, Son Güncelleme : 18 Haziran 2024 10:10
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Altının gramı 2 bin 447 liradan satılıyor

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 2 bin 445 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 447 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 950 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,6 değer kaybıyla 2 bin 319 dolardan günü tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 321 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın varlık fiyatlamalarındaki belirsizliklerle devam ederken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşun meyvelerinin alındığını gösterdiğini ifade ederek, gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin, ekonomide yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin yakından takip edileceğini söyledi.

Fed yetkililerinin hafta boyunca sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'in dün yaptığı açıklamada, mevcut tahminlerine dayanarak bu yıl için bir faiz indiriminin uygun olduğunu düşündüğünü ve enflasyonda birkaç ay daha iyileşme görmek istediğini dile getirdiğini hatırlattı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de perakende satışlar, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 330 ve 2 bin 350 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 280 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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