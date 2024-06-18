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Dolar 32,75 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 32,7540 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2024 10:53, Son Güncelleme : 18 Haziran 2024 11:07
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Dolar 32,75 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 32,7879'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 32,7540'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 35,1530 ve sterlin/TL yüzde 0,2 gerileyerek 41,5870'den satılıyor.

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,3 azalışla günü 105,3 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 105,4 seviyesinde.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın varlık fiyatlarında yön arayışı devam ederken bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşun meyvelerinin alındığını gösterdiğini ifade ederek, gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin, ekonomide yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin yakından takip edileceğini söyledi.

Fed yetkililerinin hafta boyunca sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'ın dün yaptığı açıklamada, mevcut tahminlerine dayanarak bu yıl için bir faiz indiriminin uygun olduğunu düşündüğünü ve enflasyonda birkaç ay daha iyileşme görmek istediğini dile getirdiğini hatırlattı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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