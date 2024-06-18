Nefes borusuna et parçası kaçan 4 çocuk babası öldü
AKSARAY'da nefes borusuna yediği kurban eti kaçan 4 çocuk babası Memiş Teke (70) hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Haziran 2024 13:39, Son Güncelleme : 18 Haziran 2024 13:41
Olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde meydana geldi. Memiş Teke, Kurban Bayramı'nın ilk günü kestikleri hayvandan yapılan kavurmayı yerken et parçası nefes borusuna kaçtı. Teke yere yığılırken, durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Teke'nin öldüğünü belirledi. Memiş Teke Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Demirci Kabristanlığı'nda toprağa verildi.