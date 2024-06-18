FETÖ'nün 'ev abisi' olduğu iddia edilen sanığa 15 yıl hapis istemi

Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Düşük Faizli 70.000 TL Bayram Müjdesi!
Düşük Faizli 70.000 TL Bayram Müjdesi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Tuzla'da fabrikada yangın: Yandaki fabrika ve ormana sıçradı
Tuzla'da fabrikada yangın: Yandaki fabrika ve ormana sıçradı
Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor
Ev sahipleri yüzde 25'lik sınırın acısını çıkaracak
Ev sahipleri yüzde 25'lik sınırın acısını çıkaracak
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Sağlık Bakanı Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımı
Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri
Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri
Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Erdoğan: Kana susamış İsrail durdurulamıyor
Erdoğan: Kana susamış İsrail durdurulamıyor
Dondurma serinletmiyor! Fiyatı cep yakıyor
Dondurma serinletmiyor! Fiyatı cep yakıyor
Otomotivde üretim yüzde 2 düştü
Otomotivde üretim yüzde 2 düştü
İzmir'in üç ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in üç ilçesinde orman yangını çıktı
İletişim Başkanlığı'ndan o hebasa erişim engeli talebi
İletişim Başkanlığı'ndan o hebasa erişim engeli talebi
İstanbul Havalimanı'nda en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı
İstanbul Havalimanı'nda en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı
'Elektronik mühür' uygulaması hizmete hazır
'Elektronik mühür' uygulaması hizmete hazır
Tatil beldeleri ve günübirlik kiralara sıkı denetim geliyor
Tatil beldeleri ve günübirlik kiralara sıkı denetim geliyor
Engelli aday başvurdu: TİHEK, ÖSYM'ye para cezası verdi
Engelli aday başvurdu: TİHEK, ÖSYM'ye para cezası verdi
Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak
Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Kentsel dönüşüme tapu engeli
Kentsel dönüşüme tapu engeli
CIA FETÖ'ye yeni 'baş' arıyor
CIA FETÖ'ye yeni 'baş' arıyor
Yahudilerin gözü Anadolu'da! Kürdistan haritasını Siyonist çizdi
Yahudilerin gözü Anadolu'da! Kürdistan haritasını Siyonist çizdi
Ana sayfaHaberler Terör

FETÖ'nün 'ev abisi' olduğu iddia edilen sanığa 15 yıl hapis istemi

Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2024 15:39, Son Güncelleme : 18 Haziran 2024 15:40
Yazdır
FETÖ'nün 'ev abisi' olduğu iddia edilen sanığa 15 yıl hapis istemi

Kentte 28 Nisan'da tutuklanan F.M. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede F.M'nin, kaldığı FETÖ'ye ait evlerde "abilik" yaptığı, örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği, kod adı kullandığı ve 2 telefon hattında ByLock programı tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık E.B'nin ifadelerine de yer verildi.

Sanık ile örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını öne süren E.B, "Kendisi örgüt içinde kod adı kullanıyordu. Kaldığımız örgüt evine gelen "abilerin" isteği üzerine F.M. ile telefonumuza ByLock yükledik. Daha sonra bu program üzerinden görüşmeye başladık." iddiasında bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber