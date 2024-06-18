Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sosyal medya hesabından paylaşılan, Hz. Muhammed ile ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 16 Haziran 2024'te resen soruşturma başlatıldığını belirtti.

Şüpheli Diamant Tema'nın yurt dışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildiren Tunç, "İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.