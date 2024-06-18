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Kiracının çocukları evi yaktı, çıkan arbedede polis biber gazıyla müdahale etti

AKSARAY'da 5 katlı binanın 1'inci katında oturan ailenin çocukları, çakmakla oynarken yangın çıktı. Diğer dairelerde oturanlar aileye tepki gösterirken, çıkan arbedeye polis biber gazıyla müdahale etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Haziran 2024 17:26, Son Güncelleme : 18 Haziran 2024 17:27
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Kiracının çocukları evi yaktı, çıkan arbedede polis biber gazıyla müdahale etti

Paşacık Mahallesi 1623 Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında oturan Aysel A.'nın (40) 5, 7 ve 14 yaşlarındaki 3 çocuğu, çakmakla oynarken evde yangın çıktı. Diğer dairelerde oturanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen ekipler, yangını söndürdü. Ev sahibi Seyhan Dağ ve binada oturan yakınları kiracı Aysel A.'ya tepki gösterdi. Polis ekipleri ile bu kişiler arasında arbede çıktı. Polis, gruba biber gazı sıkıp, takviye polis çağırdı. Aysel A. ve 3 çocuğuyla binada oturan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ev sahibi Seyhan Dağ (67), "Kiracımız eve çocuklarını atıp gidiyordu. Çocukları da sürekli birbirleri ile kavga ederlerdi. Yılbaşında kontratı bitti. Kış günü ev bulamaz biraz daha otursun dedim. Kıracım da tamam dedi. Kiracım 'aylık 8 bin lira olsun' dedi. Ben de 8 bin lira olmaz evsizlik zor 5 bin lira yaptık. Eşim Ahmet 'kiracımız sürekli çocukları eve bırakıp gidiyor bir gün evi yakarlar' dedi. Bugün de çocukları evi yaktı. Ben şikayetçiyim. Yanan evin daha borcunu bile ödemedik" dedi.

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