Bakan Yumaklı: Yangına, 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 müdahale ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangıyla ilgili, "Yine anız yakılmasıyla başlayan ve ormana sirayet eden yangına, 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 müdahale ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde meydana gelen yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek, "Yine anız yakılmasıyla başlayan ve ormana sirayet eden yangına, 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı