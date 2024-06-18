Hac vizesi dışında Mekke'ye gelen yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar için telefon destek hattı

"Söz konusu taleplere anlık müdahale edilebilmesi amacıyla 7/24 aktif olacak telefon destek hattı açılmıştır. Yakınlarına ulaşamayan vatandaşlarımızın 00966 53 512 4702 hattını arayabilirler." ifadelerine yer verilen açıklamada, hattın aynı zamanda WhatsApp hattı olarak da kullanılacağı kaydedildi.

Cidde Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, son günlerde bazı vatandaşların hac vizesi dışında çeşitli yollarla Mekke'ye gelen yakınlarından haber alamadıkları yönünde başvuruların alındığı belirtildi.

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