ABD'de Eylem Tok için karar! Gözler 27 Haziran'a çevrildi

Timur Cihantimur 1 Mart'ta İstanbul Kemerburgaz'da ehliyetsiz kullandığı araç ile ölümlü kazaya sebebiyet vermişti. Daha sonra annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır, ardından da ABD'ye kaçmıştı. Anne ile oğlu için kırmızı bülten çıkarılmış ve yakalanmaları sağlanmıştı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 27 HAZİRAN'DA

ABD'deki dava süreci başladı. Türkiye'nin iade için sunduğu deliller mahkemeye sunuldu. Boston'daki duruşma saat 18:00'de başladı. Eylem Tok'un avukatının duruşmayı 20:30'a ertelemek istediği ancak hakimin, başka bir dava olduğu gerekçesiyle talebi kabul etmediği öğrenildi. Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

MAHKEME DELİLLERİ TOPLAYACAK

Hukukçu Şükrü Aksu CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Eylem Tok yakalandıktan sonra iadeye ilişkin karar vermekle ilgili organ ABD'deki ilgili mahkeme gerekli delilleri toplayacak. Şu an verilen karardan anlaşılıyor ki bu işlemler henüz sonuçlanmadı. Suçluların iadesi konusunda ABD kolay kolay böyle bir hüküm uygulamıyor. Burada da Timur Cihantimur'un ABD vatandaşı olduğunu öğrenmiştik. Annesi de sık sık 'adil yargılanma' vurgusu yapıyordu. Bunu da bilerek yapıyorlar. İadeyi zor görüyorum. Büyük suçlama zaten Timur Cihantimur'un üzerinde. 2 yıl alt sınır, 15 yıl üst sınır bir hapis cezası gerektiyor. Anne için üst sınır ise 5 yıla yakın. Çocuğun iddiası çok daha üst sınırda bir ceza.

TÜRK KURYE YAKALATTI

Son bilgileri aktaran CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Boston'da kaldıkları rezidansa yakın bir restorandan sürekli sipariş veren Eylem Tok ve oğlunun, tesadüfen kapısına gelen Türk kuryenin dikkati sayesinde yakalandığını aktardı. Uludağ Türk kuryenin yemeği teslim ettikten sonra polise ihbarda bulunduğunu belirtti.

AVUKAT HANDAN BAKBAK: BENCE İADE EDİLECEKLER

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'a konuşan Avukat Handan Bakbak da "Bence iade edilecekler. Böyle bir profili ABD iade etmeli ve ABD bence bunu yapacak. Vatandaşı olarak 'kolluyorum, vermiyorum' demez bana göre" ifadelerini kullandı. Bakbak "Bu masumane bir kaçış değil, tüm zemin sağlanmış. Küba'ya kaçışının sebebi daha özgür bir ülke olması. ABD'de güçlü bir otorite var, belki o riski engellemek için düşündüler" dedi.

Handan Bakbak "Amerikan sisteminde ciddi bir duyarlılık gösterilmiş, çocuk serbest bırakılmamış. Orada ya 'bu benim vatandaşım, ben bunu koruyorum ve iade etmiyorum' diyecek ama bunu da yapamaz. Suç nerede işlendiyse orada yargılama yapılır. O yüzden ben yargılıyorum diyemez. Bence Amerikan mahkemesi iade kararı verecek, yazışmalar hızlanacak. 60 günde iade hazırlanacak. 60 gün içinde iade edilmek zorunda" dedi.