A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
EURO 2024'te nefesler tutulurken bugün Gürcistan ile karşı karşıya geldik. Futbolseverler ise Türkiye, gruptan nasıl çıkar, ihtimaller nedir araştırmaya başladı. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'te takımımız 3-1'lik skorla Gürcistan'ı mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti
Türkiye bugün Gürcistan ile mücadele etti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği organizasyonda Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri de gündeme geldi.
TÜRKİYE, EURO 2024 GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Türkiye, F Grubunu ilk iki sırada tamamlaması halinde son 16 turuna kalarak gruptan çıkacak. F grubunda yer alan takımımızın gruptan çıkma ihtimali diğer takımlar arasındaki maçların sonucuna göre değişkenlik gösterecek.
EURO 2024 YARI FİNAL NE ZAMAN?
Organizasyonda 1. grup maçları 14-18 Haziran, 2. grup maçları 19-22 Haziran, 3. grup maçları 23-26 Haziran'da oynanırken son 16 turu 29 Haziran ile 2 Temmuz aralığında oynanacak.
Çeyrek finaller 5-6 Temmuz ve yarı finaller 9-10 Temmuz'da oynanacak. Final ise 14 Temmuz'da gerçekleşecek.