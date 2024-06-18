A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti

Türkiye bugün Gürcistan ile mücadele etti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği organizasyonda Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri de gündeme geldi.

TÜRKİYE, EURO 2024 GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye, F Grubunu ilk iki sırada tamamlaması halinde son 16 turuna kalarak gruptan çıkacak. F grubunda yer alan takımımızın gruptan çıkma ihtimali diğer takımlar arasındaki maçların sonucuna göre değişkenlik gösterecek.

EURO 2024 YARI FİNAL NE ZAMAN?

Organizasyonda 1. grup maçları 14-18 Haziran, 2. grup maçları 19-22 Haziran, 3. grup maçları 23-26 Haziran'da oynanırken son 16 turu 29 Haziran ile 2 Temmuz aralığında oynanacak.

Çeyrek finaller 5-6 Temmuz ve yarı finaller 9-10 Temmuz'da oynanacak. Final ise 14 Temmuz'da gerçekleşecek.