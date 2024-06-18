Milli yüzücü Deniz Ertan, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli yüzücü Deniz Ertan, Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde Avrupa 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklama göre, Deniz Ertan, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 800 metre serbest stil finalinde 8.34.31'lik derecesi ile Avrupa 3'üncüsü olmayı başardı.

Şampiyonada yarışan milli sporculardan Merve Tuncel ise 800 metre serbest finalindeki 8.40.32'lik derecesi ile 6. sırada yer aldı.