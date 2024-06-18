Uşak'ta yangın ormanlık alana sıçradı! Müdahale sürüyor

Edinilen bilgilere göre, Akbulak köyü yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.