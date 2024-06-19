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TikTok abi ablaları çocukları zehirliyor: 'Yeni tuzak seni anlıyoruz'

Şimdi de TikTok'ta çocuk ve gençleri hedef alan "Seni anlıyorum" diyen sahte empati avcıları türedi. Psikolojik manipülasyonla yaklaştıkları çocuk ve ergenleri istedikleri gibi yönlendirebiliyor, uyuşturucu kullanımına dahi sürükleyebiliyorlar.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 07:20, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 08:23
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TikTok abi ablaları çocukları zehirliyor: 'Yeni tuzak seni anlıyoruz'

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre Sosyal medya bataklığında yeni bir zehirli diken daha açtı. TikTok'ta türeyen ablalar-ağabeyler sahte empatiler kurarak çocukları ağlarına düşürüyor.

Bilişim uzmanı Orhan Toker, TikTok hesabı olan 13 yaşından küçük milyonlarca çocuk olduğunu belirterek tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Çok sayıda ailenin çocuklarının 'sahte empati avcısı' insanların etkisi altına girdiğinden haberi olmadığını anlatan Toker, şu uyarıda bulundu:

EMPATİ YOLUYLA UYUŞTURUCU MADDE TEKLİFİ

"Bu insanlar, çocukların aileleriyle iletişim sıkıntısı yaşadığını, onlarla çatışma hali içinde olduğunu biliyor. Yine çocukların sınav stresi, para kazanma isteği gibi durumlarını hemen anlıyor. Uygulama üzerinden çocuklarla empati kurarak; mesela, sınav stresi için onlara kullanabilecekleri ilaç veya madde teklifinde bulunabiliyorlar. Yine cinsiyetleriyle ilgili yanlış algı oluşturabilecek çok sayıda telkinde bulunabiliyorlar. Bu sadece TikTok'ta değil, gençlerin kullandığı sosyal medya mecralarında, ergenlerin problemlerini, aile bağlarının az olduğunu bilen, özellikle bu tür gençleri arayan saldırganlar var. Gençlerin ve ailelerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor."

SALT KÖTÜLÜK İÇİN BUNU YAPIYORLAR

Gençleri ayartma veya bağlama konusunun birçok sebebi olduğunu söyleye Toker "Bazıları sırf salt kötülük etmek için bunu yapıyor. Mesela, çocuğu madde kullanmaya alıştırmak gibi. Bu durumdan zevk alan insanlar var. İkinci bir grup ise istismarda bulunmak için çocukları kandırarak kendine çekmeye çalışıyor. En karanlık grup ise bu çocuklarla ilgili her türlü ticareti yapmak isteyenler. Çocuklar özellikle ergenlik çağında bu tip insanların vaatlerine çok çabuk kanabiliyor" diye konuştu.

EBEVEYNLER ÇOCUKLARA ÖRNEK OLMALI

Bilişim uzmanı Toker, çocukların yaz tatilinde okul zamanına göre daha fazla telefon ve sosyal medyada vakit geçirmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirerek, buna karşı ailelerin alması gereken tedbirleri şöyle sıraladı: Bu noktada çocukların aslında ekranı doğru kullanmak için bilinçlendirilmesi, ailenin de örnek davranışlar sergilemesi çok önemli. Günde yedi saat sosyal medya kullanan bir anne-babanın yanında çocuğa 'Sosyal medya kullanma, zararlı', demek çok doğru olmaz. Bunun yanı sıra günde 7-8 saat telefondan başını kaldırmayıp çocuğa 'Telefon için bir saatin var' gibi bir sınır koymak da mantıklı değil. Çocuklara ayırabildiğimiz kadar fazla vakit ayırmamız gerekiyor. Eğer çalışıyorsak ve çocuklar evdeyse, yazın çocukların yapabileceği etkinliklere gönderilmesi, sosyalleşmeleri çok önemli.

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