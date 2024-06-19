Çanakkale yanıyor! Gelibolu'ya girişler durdu, Anafartalar köyü tahliye oldu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kumköy mevkiinde başlayan yangına 540 görevli, 6 uçak, 9 helikopter, 1 gece görüşlü helikopter ve 94 kara aracıyla müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu" dedi. Çanakkale Valiliği, kuvvetli rüzgar sebebiyle yangının büyüme ihtimaline karşı Anafartalar köyünü boşalttı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler durduruldu.

Havanın aydınlanmasıyla beraber, havadan helikopterler müdahalesi başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bölgede bulunarak, incelemelerine devam ediyor.