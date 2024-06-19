İstanbul artık yabancıya da pahalı
İstanbul artık yabancıya da pahalı
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Sponsorlu İçerik
'Kurada hiç kimseye yönelik bir ayrımcılık asla söz konusu değil'
'Kurada hiç kimseye yönelik bir ayrımcılık asla söz konusu değil'
Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu
Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecek
AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecek
Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti
Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi!
Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi!
Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
Çanakkale yanıyor! Gelibolu'ya girişler durdu, Anafartalar köyü tahliye oldu
Çanakkale yanıyor! Gelibolu'ya girişler durdu, Anafartalar köyü tahliye oldu
Türkiye'nin su atlasları çıkarılıyor
Türkiye'nin su atlasları çıkarılıyor
TikTok abi ablaları çocukları zehirliyor: Yeni tuzak seni anlıyoruz
TikTok abi ablaları çocukları zehirliyor: Yeni tuzak seni anlıyoruz
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
Bakan Bolat: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz
Bakan Bolat: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz
Yeni eşi, vefat eden eşle kıyaslamak boşanma nedeni
Yeni eşi, vefat eden eşle kıyaslamak boşanma nedeni
Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Tuzla'da fabrikada yangın: Yandaki fabrika ve ormana sıçradı
Tuzla'da fabrikada yangın: Yandaki fabrika ve ormana sıçradı
Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor
Ev sahipleri yüzde 25'lik sınırın acısını çıkaracak
Ev sahipleri yüzde 25'lik sınırın acısını çıkaracak
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Sağlık Bakanı Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımı
Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri
Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri
Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti

Enflasyonun düşeceğine ilişkin beklentiler, hızlanan yabancı girişi ve rezervlerdeki toparlanma TL'ye geçişi hızlandırdı. TL mevduatta artış 3.5 trilyonu geçti.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 08:50, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 08:51
Yazdır
Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti

Sabah Gazetesi'nden Oktay Özdabakoğlu'nun haberine Yerel seçimlerin ardından, ekonomik programın uygulanmasına yönelik verilen kararlılık mesajları ve enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların Türk Lirası'na ilgisini zirveye taşıdı.

Son sürat devam eden dış kaynak girişiyle birlikte, dövizin reel olarak değer kazanmayacağına ilişkin güçlenen beklentiler, mevduatta Türk Lirası'nı adeta güvenilir liman haline getirdi.

Yerli yatırımcıların döviz satışı hız kesmeden devam ederken, yabancının da Türk tahvili alımı tarihte ilk kez art arda 11. haftaya taşındı. Döviz rezervleri rekor seviyeye çıkarken, swap hariç net rezervlerde ise 52 ay sonra ilk kez pozitif bölgeye geçildi.

3.5 TRİLYONLUK ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 29 Mart yerel seçimlerinden bu yana TL mevduat 1.1 trilyon lira artarak 9 trilyon 793 milyar liraya çıktı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hariç bırakıldığında ise TL mevduattaki artış 1 trilyon 277 milyar liraya ulaştı.

TL mevduatta 18 Ağustos 2023'ten bu yana yaşanan artış ise 2.2 trilyon lirayı geçti. KKM hariç bırakıldığında ise artış 3.5 trilyonun üzerine çıktı. Yüksek faizden yararlanmak isteyen yatırımcıların artan ilgisi ve dövizde reel değer kazanımı olmayacağına ilişkin beklentilerin etkisiyle, KKM hariç, TL'nin 18 Ağustos 2023'te yüzde 31.92 olan toplam mevduattaki payı 7 Haziran 2024'te yüzde 48.4'e çıktı.

Yabancı paranın toplam mevduattaki payı ise yüzde 41.8'den 38.3'e geriledi. KKM'nin toplam mevduattaki payı yüzde 26.2'den 13.2'ye, TL mevduattaki payı ise yüzde 45.1'den 21.4'e indi. 29 Mart-7 Haziran arasında TL mevduatın payı 6.9 puan artarken, yabancı para mevduatın payı 5.4 puan, KKM'nin payı 1.5 puan geriledi.

KKM 10 AYDIR DÜŞÜYOR

18 Ağustos 2023'te 3 trilyon 408 milyar lira ile rekor kıran kur korumalı mevduatta, o tarihte başlayan düşüş 42 haftadır kesintisiz devam ediyor. KKM'nin büyüklüğü 7 Haziran 2024'te 2 trilyon 98 milyar liraya indi.

Zirveden bu yana yaşanan düşüş 1 trilyon 210 milyar liraya ulaştı. Bu süreçte, kur korumalı mevduatın büyüklüğü dolar bazında ise 126.4 milyar dolardan 65.7 milyar dolara geriledi.

19.5 MİLYAR $ SATILDI

Yerel seçimlerin ardından Türk Lirası'na geçiş özellikle döviz mevduatlarında hızlı bir çözülmeyi beraberinde getirdi. 29 Mart'ta 210.4 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 19.5 milyar dolar azalarak 190.9 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde bireysel döviz hesapları 130.9 milyar dolardan 119.3 milyar dolara inerken, şirketlere ait döviz hesapları ise 79.5 milyar dolardan 70.7 milyar dolara geriledi.

REZERV REKORU KIRILDI

Programın uygulanmasına yönelik kararlılık, enflasyonla mücadele için atılan adımlar, risk primindeki düşüş, not artırımları, hızlanan yabancı girişi ve yerlilerin de TL'ye geçişi döviz rezervlerine rekor kırdırdı. Toplam rezervler, 7 Haziran haftasında 146.2 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Rezervlerde 29 Mart'tan bu yana yaşanan artış 23 milyar dolara ulaştı. 7 Haziran haftasında swap hariç net rezervler 5.9 milyar dolara çıktı. 29 Mart'tan bu yana net rezervlerler 32.1 milyar dolar, swap hariç net rezervler 71.5 milyar dolar arttı.

YABANCININ ROTASI TÜRKİYE

Güçlenen makro finansal istikrar ve kalıcı fiyat istikrarı hedefine ulaşılacağına yönelik beklentiler yabancı yatırımcıların da rotayı Türkiye'ye çevirmesini sağladı.

29 Mart yerel seçimlerinin ardından swap kanalıyla yabancı girişi 21 milyar dolara ulaşırken, tahvil-bono alımları ise 8 milyar dolara çıktı. Yabancılar tarihte ilk kez 11 hafta üst üste tahvil alımı gerçekleştirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber