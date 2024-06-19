Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.

Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk dört gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin son verileri açıkladı. Bilanço ağırlaştı, ölü sayısı 26'ya yükselirken yaralananların sayısı ise 5.345'e çıktı.

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