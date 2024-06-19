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Benzine zam geliyor

Benzinin litre fiyatına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 35 kuruş zam bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 09:38, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:38
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Benzine zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,64 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.

Benzinin litre fiyatına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 35 kuruş zam bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik bulunmuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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