Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu

Olay 16 Eylül 2023 tarihinde meydana geldi. 55 yaşındaki Herkan U. isimli kişi 3S Holding'e yönetici pozisyonluğu için iş başvurusunda bulundu. Kendisini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği mezunu olarak tanıtan Herkan U., holding yöneticileri tarafından görüşmeye çağırıldı.

Şirketin 3 hissedarı ile iş görüşmesi gerçekleştiren Herkan U., holdinge ait Türkiye'nin en büyük jeotermal üretimi yapan tesisinde enerji direktörü olarak görev yapmasına karar verildi. İşe alım sürecinde holding, Herkan U.'dan mezuniyet diplomasını talep etti. Herkan U. ise 1994'te mezun olduğuna dair diplomanın bir suretini şirket yöneticileriyle paylaştı. Yüksek maaşla işe başlayan Herkan U.'nun güvenlik soruşturması sırasında diploması İTÜ'ye soruldu. Holdingin talep yazına cevap veren üniversite böyle bir mezunlarının olmadığına yönelik yazı gönderince holding yöneticileri neye uğradığını şaşırdı. Enerji şirketinde üst düzey yöneticilik yapan kişinin lise mezunu olduğunu öğrenen yöneticiler, Herkan U.'nun iş akdini sonlandırarak avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

PROJE BİLE ÇİZDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde holdingin sahte diploma ile yanıltılmaya çalışıldığı anlatılırken, şüphelinin kısa süre içerisinde yüksek maaştan dolayı yaklaşık 1 milyon lira zarara uğratıldığı ifade edildi. Herkan U.'nun mühendismiş gibi proje ve raporlar hazırladığı anlatılan dilekçede enerji alanında büyük yanlışlıklara yol açarak felakete sebep olabileceğine dikkat çekildi. Soruşturma kapsamında ifade veren Herkan U., sahte diplomanın yıllar önce bir arkadaşı tarafından şaka olsun diye yapıldığını ve işe gireceği sırada sehven evraklar arasına girdiğini öne sürdü. Kimseyi kandırmadığını söyleyen Herkan U., suçlamaları reddetti. Soruşturma devam ediyor.