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Sahte ilanla 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı

Tüketicler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, gerçekte olmayan konutu internette uygun fiyata ilana koyup, kiralamaya ilişkin güven vermek amacıyla kapora talep eden dolandırıcılara karşı tüketicileri uyararak, "Kiralık konut arayanlar, evi görsün, tapu sahibiyle görüşsün ya da emlakçı kiraya veriyorsa vekalet istensin, yetkisi sorgulansın, meslek odasına üyeliği incelensin. Bu şartlar gerçekleşmiyorsa tüketiciler aldanmasın" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 09:57, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:58
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Sahte ilanla 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı

Gayrimenkul fiyatlarındaki artış sonrası bütçesine uygun ev kiralamak isteyenler, internetteki sahte ilanlarda dolandırıcıların 'kapora' tuzağına düşmeye başladı. Gerçekte olmayan konuta dair bilgilerin yer aldığı ilanlarda, bağlantı kurdukları kişiyle telefon görüşmesi sonrası para talep eden dolandırıcılar, ucuza ev kiralamak isteyenlere mağduriyet yaşattı. Havale yoluyla kapora ödenmesi sonrası ilanı kaldıran, telefon hattını iptal eden dolandırıcılardan şikayet edenler, haklarını aramak için savcılık ya da tüketici hakları derneklerine başvurdu.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "İnternet ilanlarında ucuza araba, ev almak, konut kiralamak isteyenlerin çabası çoğu zaman pahalıya patlıyor. İnternette sahte emlak, otomobil ilanlarından dolayı tüketici sıkıntı yaşıyor. Tüketiciye ucuz fiyattan dolayı ilan cazip gelebilir. Dolandırıcılar, ihtiyaçtan dolayı ucuza satış ve kiralama yaptıkları gibi bahanelerle kapora talep edebiliyor. Satın alacak kişiler mutlaka gayrimenkul ya da otomobili görsün, ekspertiz araştırması yapsın. Kapora olarak gönderilen parayı savcılığa şikayet de yapsanız karşınızda muhatap yoksa geri alamazsınız" diye konuştu.

Gündüz, ev kiralayacakların dolandırılmamak için yapması gerekenleri de şöyle anlattı:

"İlanı verenler, satın almak veya kiralamak isteyenden beğendiği gayrimenkulü ilan sayfasından kaldırmak için kapora istiyor. Vatandaş heyecanla para gönderiyor. Dolandırıcılar, ilan 1 gün kalsa da 10-15 kişiyi bu şekilde dolandırsa ciddi kazanç sağlıyor. Vatandaşlar almak istediği evi görsün, otomobilin şasi numarasını incelesin. Para gönderilecekse ruhsat sahibine gönderilmeli, gayrimenkulle alım satım işlemlerinde ödeme banka aracılığıyla yapılsın. Kiralık konut arayanlar, evi görsün, tapu sahibiyle görüşsün ya da emlakçı kiraya veriyorsa vekalet istensin, yetkisi sorgulansın, meslek odasına üyeliği incelensin. Bu şartlar gerçekleşmiyorsa tüketiciler aldanmasın. Kapora veya depozito ödemesin."

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