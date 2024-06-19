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Altının gramı 2 bin 437 liradan satılıyor

Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 2 bin 437 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 10:28, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 10:22
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Altının gramı 2 bin 437 liradan satılıyor

Dün, altının ons fiyatındaki artışa karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2 bin 436 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 437 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 880 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,5 değer kazancıyla 2 bin 330 dolardan günü tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 329 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamalar güçlenirken, gözler yarın açıklanacak olan İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, mayısta aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Analistler, perakende satış verilerinin tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ettiğini, enflasyon baskılarının hafiflediği ve işsizliğin arttığı bir ortamda Fed'in faiz indirimini gündemine alabileceğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında. New York Fed Başkanı John Williams yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin "doğru yönde ilerlediğini" ifade ederek faiz indiriminin zamanlaması veya kapsamına ilişkin kararın gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını vurguladı.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 280 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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