İstanbul artık yabancıya da pahalı
İstanbul artık yabancıya da pahalı
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Sponsorlu İçerik
'Kurada hiç kimseye yönelik bir ayrımcılık asla söz konusu değil'
'Kurada hiç kimseye yönelik bir ayrımcılık asla söz konusu değil'
Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu
Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecek
AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecek
Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti
Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi!
Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi!
Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
Çanakkale yanıyor! Gelibolu'ya girişler durdu, Anafartalar köyü tahliye oldu
Çanakkale yanıyor! Gelibolu'ya girişler durdu, Anafartalar köyü tahliye oldu
Türkiye'nin su atlasları çıkarılıyor
Türkiye'nin su atlasları çıkarılıyor
TikTok abi ablaları çocukları zehirliyor: Yeni tuzak seni anlıyoruz
TikTok abi ablaları çocukları zehirliyor: Yeni tuzak seni anlıyoruz
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
Bakan Bolat: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz
Bakan Bolat: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz
Yeni eşi, vefat eden eşle kıyaslamak boşanma nedeni
Yeni eşi, vefat eden eşle kıyaslamak boşanma nedeni
Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Tuzla'da fabrikada yangın: Yandaki fabrika ve ormana sıçradı
Tuzla'da fabrikada yangın: Yandaki fabrika ve ormana sıçradı
Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor
Ev sahipleri yüzde 25'lik sınırın acısını çıkaracak
Ev sahipleri yüzde 25'lik sınırın acısını çıkaracak
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Sağlık Bakanı Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımı
Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri
Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri
Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İstanbul artık yabancıya da pahalı

Türkiye'deki hayat pahalılığı yabancıları da zorluyor. İstanbul, yabancı çalışanlar için hayat pahalılığının en çok arttığı 5 şehir arasına girdi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 11:45, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 11:44
Yazdır
İstanbul artık yabancıya da pahalı

Aralıksız 5 yıldır çift hanelerde bulunan enflasyon nedeniyle İstanbul artık yabancılara da pahalı geliyor. İstanbul, 226 şehri kapsayan bir araştırmaya göre bu yıl hayat pahalılığının en çok arttığı 5 şehir arasında gösterildi. Danışmanlık şirketi Mercer'in araştırmasına göre, 2024'te yabancı çalışanlar için en pahalı şehirler listesinde İstanbul 55 sıra birden yükselerek 130'uncu sıraya çıktı. Başkent Ankara ise listede 13 sıra yukarı çıkarak 208'inci oldu.

KİRADA BİRİNCİYİZ

Raporda İstanbul, yabancı çalışanlar için bu yıl hayat pahalılığının en çok arttığı 5 şehirden biri olarak gösterildi. 2023'e kıyasla 80 sıra yükselen Afrika ülkeleri Gana'nın başkenti Akra ve 56 sıra yükselen Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın ardından İstanbul, listede üçüncü sırada yer aldı. Belirli ürün gruplarında fiyatların şehirden şehire nasıl değiştiği de incelenirken, İstanbul ve Ankara, kiralara gelen zam oranında açık ara zirvede yer aldı. İstanbul'da kiralar yüzde 301 artarken, Ankara'da ise kiracılar ortalama yüzde 141'lik artışla karşılaştı. İstanbul ve Ankara'nın ardından en yüksek kira enflasyonun görüldüğü Dubai'de kiralar yüzde 21 artarken, İsrail'in Tel Aviv şehrinde ise kiralar 1 yılda yüzde 22 geriledi. Diğer ürünlere bakıldığında, 12'li kutu yumurtanın fiyatı en çok yüzde 403 ile Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te artarken, İstanbul'daki fiyat artışı dünya ortalamasını 2'ye katlayarak yüzde 48 oldu. 1 litre zeytinyağının fiyatı dünya genelinde yüzde 58.6 pahalanırken İstanbul'da fiyatlar yüzde 144.5 arttı. Yabancı çalışanlar için en pahalı şehir bir kez daha Hong Kong olurken, Singapur ise ikinci sırada yer aldı. İsviçre'nin Zürich, Cenevre ve Basel şehirleri ilk 5 sırayı tamamladı.

Arjantin'le yarışıyoruz

Kahveden pantolona kadar birçok üründeki fiyat artışında dünya ikincisi olan İstanbul, hayat pahalılığında Buenos Aires ile yarışıyor. Bir fincan kahve, İstanbul'da bir yılda dünya ortalamasına göre 8.5 kat fazla artarak yüzde 134.8 pahalandı. Saç kesimi fiyatları dünya çapında yüzde 12.6, İstanbul'da ise yüzde 98.3 arttı. 1 litre benzin ise araştırılan 226 şehirde ortalama yüzde 20.3, İstanbul'da yüzde 109.3 pahalandı. Kot pantolon enflasyonunda da İstanbul, dünya ikincisi oldu. Fiyatı dünya genelinde yüzde 20.2, Buenos Aires'te ise yüzde 385 daha artan kot pantolon, İstanbul'da ise yüzde 40 daha pahalıya giyiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber