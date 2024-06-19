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Yardım istediği kişi silahla vurup araçtan attı

İstanbul Kağıthane'de hastaneye kaldırılan ağabeyinin yanına gitmek isteyen genç, yoldan çevirip bindiği araçta tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu. Bacağından yaralanan genç araçtan indirildikten sonra seke seke kaçarken yere yığıldı. Yakalanan saldırgan savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 12:14, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 12:14
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Yardım istediği kişi silahla vurup araçtan attı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi'ndeki önceki ay yaşanan olayda, gece saatlerinde semtte dolaşan Alihan Y. (26), ağabeyinin Okmeydanı'nda yaralandığını ve ambulansla hastaneye kaldırdığını haberini aldı.

Bunun üzerine genç bir kavşakta panelvan tipi bir aracı durdurarak hastaneye gitmek için yardım istedi. Genci aracına alan şahıslar kısa bir sürede seyrettikten sonra genci, silahla bacaklarından vurup dışarıya attı.

Can havliyle kaldırımda seke seke yürüyen genç bir süre sonra da yere yığıldı.

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından yaralı genci yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Ameliyata alınan ve hayati tehlikesi olmayan genç ifadesinde, yolda yürürken yanından geçen siyah bir aracın camından kendisine ateş edildiğini ve yaralandığını, kendisine ateş edeni tanımadığını söyledi.

ÇAĞLAYAN SUÇ ARAŞTIRMA POLİSİ YAKALADI

Bunun üzerine çalışma başlatan Çağlayan Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda gencin bindiği aracın kiralık olduğunu ve plakasını tespit eden polis, kiralayan kişinin ise Bedirhan A. (23) olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan kaydı olan Bedirhan A. Çağlayan Suç Araştırma Büro polisi tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, ifadesi alınması sonrası "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şahıs ardından serbest bırakıldı.

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