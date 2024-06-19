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75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık bayramda doldu taştı

İç turizmin ve Kuzey Ege'nin önemli merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. İlçenin nüfusu bayram tatilinde 1 milyona yaklaşırken gezi teknelerinde günlük turlara katılan tatilciler, iskelelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 12:25, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 12:25
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75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık bayramda doldu taştı

Doğal güzellikleri, Cunda (Alibey) başta olmak üzere 22 adası, 17 kilometre uzunluğunda kumsala sahip Sarımsaklı plajları, gün batımının en iyi izlendiği noktalardan Şeytan Sofrası, kırmızı mercanları, gastronomisi, kamp ve karavan turizmiyle Ayvalık, bu bayram da ilgi görüyor.

Tatilciler özellikle Sarımsaklı plajlarında denize girerek serinlemeyi, akşamları Cunda Adası'nda gezinti yapmayı tercih ediyor.

Doğası, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra gurme dünyasının yakından bildiği restoranlarıyla ünlü Cunda, deniz ürünleri ile mezelerinin tadına bakmak isteyenleri ağırlıyor.

Bayram nedeniyle yoğun araç girişinin yaşandığı ilçede otoparklar dolup taşınca, tatilciler araçlarını cadde ve sokakların yanı sıra mahalle aralarında buldukları boş alanlara park ediyor.

Gezi tekneleriyle günlük turlara katılan tatilciler, iskelelerde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Yaz sezonunu bayram yoğunluğuyla açan, 20 bin yatak kapasiteli 425 konaklama tesisinin bulunduğu, 75 bine yakın kişinin yaşadığı Ayvalık'ın nüfusu Kurban Bayramı tatilinde 1 milyona yaklaştı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, uzun bayram tatilinin etkilerini yoğun şekilde hissettiklerini söyledi.

Bayramda çok ciddi bir kalabalığı ağırladıklarını, yoğunluğu yollarda ve işletmelerde görebildiklerini belirten Ergin, şöyle devam etti:

"Bu yoğunluk bayram tatili süresince devam edecektir. Belediye olarak da bizler, tüm birimlerimizle bu yoğunluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın en iyi şartlarda ve konforlu bir şekilde tatillerini sürdürebilmeleri, ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerimizin müşterilerini en iyi şekilde ağırlayabilmeleri için Ayvalık Belediyesi olarak elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bundan dolayı her an sahadayız. Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm arkadaşlarımız, misafirlerimiz için yoğun mesai harcıyor."

MAVİ TURLARDA YOĞUNLUK

Ergin, Kurban Bayramı tatilinin, turizm sezonunun başladığı sürece rastladığını anımsattı.

Başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehre yakınlığı nedeniyle Ayvalık'ın cazibesinin arttığı vurgulayan Ergin, kolay ulaşılabilir olan kentte turizm sezonunun yoğun geçeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Gezi teknesi sahibi Mehmet Pekin de arife ve bayramın ilk gününde mavi turlara pek ilgi gösterilmediğini ancak ikinci günden itibaren oldukça yüksek yolcu sayılarına ulaştıklarını ifade etti.

Adalara günlük gezi turu düzenleyen işletmecilerden Hakan Gür ise tatilcilerin yoğun ilgisinden son derece memnun olduklarını anlatarak, "Bayram nedeniyle turlarımız oldukça kalabalık oluyor. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Çünkü Ayvalık'ın turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi bizim için her şeyden önemli." değerlendirmesini yaptı.

CUNDA ESNAFI HALİNDEN MEMNUN

Cunda Adası'nda camekanlı tezgahında midye dolma satan Erdener Zabun da Ayvalık merkez ile Cunda'nın Kurban Bayramı nedeniyle son derece kalabalık olduğunu söyleyerek, tüm esnafa, işletmecilere bol kazançlar diledi.

Gezi tekneleri için bilet sanat Emine Doğan ise Cunda'da turizm sezonunun bayramla başladığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Hepimiz zaten bayramı bekliyorduk. Bayramdaki bu hareketlilik çok iyi oldu, çok güzel oldu. Şu anda Cunda çok kalabalık. İnşallah bu şekilde devam eder. Bayram sonrasında bir hafta durağan sürece girilecektir ama sonrasında sezon boyunca bu hareketlilik tam gaz devam edecektir."

Dondurma satan Onur Yalmaz da 9 günlük bayram tatilinin sonuna kadar görülecek hareketliliğin sezon boyunca sürmesini temenni etti.

Esnaf Tahsin Kuşçalı ise bayramın son derece canlı geçtiğini belirterek, "Bayramın ilk günü pek hareket yoktu ama ikinci gün ve sonrasında Cunda Adası'na yakışır bir kalabalığa ulaştık. Şu anda ise müşterilerimizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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