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Yozgat'ta kene can aldı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 13:10, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 13:12
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Yozgat'ta kene can aldı

41 yaşındaki M.G. 14 Haziran'da ateş ve bulantı şikayetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

M.G, burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sorgun Devlet Hastanesi'ne ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan M.G'nin cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

M.G'nin 12 Haziran'da vücuduna yapışan keneyi kendisinin çıkardığı öğrenildi.

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