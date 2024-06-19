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Rusya ve Kuzey Kore anlaştı! Saldırı durumunda karşılıklı yardım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore'ye geldi. Pyongyang Havalimanı'na inen Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un tarafından şahsen karşılandı. Putin, Kuzey Kore'yle imzaladıkları kapsamlı ortaklık anlaşmasının, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 13:16, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 13:17
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Rusya ve Kuzey Kore anlaştı! Saldırı durumunda karşılıklı yardım

KUZEY KORELİ LİDERDEN SICAK KARŞILAMA

Kuzey Kore devlet medyasının aktardığına göre lider Kim Jong Un, Rus lider Vladimir Putin'i havalimanında şahsen karşıladı.

İki liderin "bastırılmış en derin düşüncelerini" paylaşarak uluslarının ilişkilerini geliştirme konusunda mutabakata vardığı aktarıldı.

24 YIL ARADAN SONRA İLK ZİYARET

Putin, Kuzey Kore'nin başkentine 24 yıl aradan sonra ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

Bu ziyaretin, her iki ülkenin de uluslararası izolasyonla karşı karşıya olduğu dönemde Rusya-Kuzey Kore ilişkilerini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

"ÇOK KUTUPLU DÜNYA İNŞASI"

Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı KCNA, ülkelerin ortaklığının "yeni, çok kutuplu bir dünyanın inşasını hızlandıracak bir araç" olduğunu bildirdi.

Putin'in ziyaretinin dostluk ve birliğin yenilmezliğini ve dayanıklılığını gösterdiği öne sürüldü.

İKİ ÜLKE ARASI SAYGIYA DAYALI İLİŞKİLER

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilere değinerek, "Rusya ve Kuzey Kore, yıllardır sağlam dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri ile birbirine bağlı. Ülkelerimiz arasındaki etkileşim eşitlik ve birbirimizin çıkarlarına karşılıklı saygı ilkelerine dayanıyor" dedi.

Putin, "Ukrayna meselesi dahil olmak üzere Rus politikasına yönelik tutarlı ve değişmez desteğinize değer veriyoruz. Burada, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yıllardır dayatmaya çalıştığı hegemonik ve yayılmacılık politikasına karşı mücadelemizi kastediyorum" diye konuştu.

Putin, Kuzey Kore'yle imzaladıkları kapsamlı ortaklık anlaşmasının, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü açıkladı.

Putin, Kuzey Kore lideri Kim'i Moskova'ya davet etti.

"EN YÜKSEK GELİŞİM DÖNEMİ"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un da Putin ile görüşmesinin önemine işaret ederek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, en yüksek gelişim dönemine girdi ve stratejik öneme sahip. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, geçen yüzyılda Kore-Sovyet ilişkileri dönemiyle bile kıyaslanamayacak kadar yüksek refah dönemine girdi" bilgisini paylaştı.

KUZEY'DEN UKRAYNA DESTEĞİ

Rusya'nın dış politikasına destek verdiklerini dile getiren Kim, "Kuzey Kore hükümeti, güçlü Rusya Federasyonu'nun dünyada stratejik istikrar ve dengenin korunmasındaki önemli misyonunu ve rolünü takdirle karşılıyor, Rus hükümeti, ordusu ve halkını, ülkenin egemenliğinin, güvenlik çıkarlarının ve toprak bütünlüğünün korunması amacıyla Ukrayna'da özel askeri operasyonu uygulamasında destekliyoruz" ifadesini kullandı.

İKİLİ İŞ BİRLİĞİ

Rusya, Kuzey Kore ile ısınan bağlarını Washington'a karşı kullanırken, ağır yaptırımlara maruz kalan Kuzey Kore, Moskova'dan siyasi ve ekonomik destek vaatleri aldı.

ABD ve müttefikleri, Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla yasaklanan Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programlarına yardım sağlayabileceğinden korkuyor.

UKRAYNA'DA KUZEY SİLAHLARI

Pyongyang, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında kullandığı balistik füzeleri ve top mermilerini sağlamakla suçlanıyor.

Moskova ve Pyongyang ise silah sevkiyatı iddialarını reddediyor.

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