İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Turnuvaya bu turdan dahil olan Trabzonspor'un rakibi Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibi oldu.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 14:16, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 14:14
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Bordo mavili takım, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde yapılan kura çekimine seri başı olarak katıldı.
Trabzonspor, kura çekiminde Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) maçının galibiyle eşleşti.
Bordo mavililer ilk maçı 25 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı 1 Ağustos'ta kendi sahasında oynayacak.