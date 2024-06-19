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TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı

TFF, 2024-2025 Sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini açıkladı. Transfer dönemi yeni sezon için 24 Haziran'da başlayacak ve 13 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 15:12, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 15:08
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TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı

Yeni sezon öncesinde transfer sezonun başlamasına kısa bir zaman kala Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre son şampiyon Galatasaray, en çok harcama limitine sahip takım oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, yüzde 30 sapma payıyla birlikte Galatasaray 3 milyar 437 milyon 333 bin TL harcayabilecek.

Fenerbahçe'nin harcama limiti ise yine yüzde 30 sapma payıyla 3 milyar 285 milyon 79 bin TL.

Geçtiğimiz sezonu altın sırada tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 1 milyar 869 milyon 822 bin TL olurken, Trabzonspor, 1 milyon 899 milyar 243 bin TL harcama yapabilecek.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Kulüp Lisans Kurulu, 19 Haziran 2024 tarihli toplantısında 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

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