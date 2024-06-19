Kahramanmaraş'ta 2 kardeş silahlı saldırıda öldü

Olay, dün gece, Afşin ilçesi Alimpınar Mahallesi Kayapınar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Karakoç, kardeşi Abdulkadir Karakoç, H.C. ve Kemal Karakoç yaya olarak giderken silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet ve Abdulkadir Karakoç kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akrabaları Kemal Karakoç ile H.C.'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, A.A. ile oğlu B.A.'yı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalayıp gözaltına aldı. A.A.'nın diğer oğlu Ö.A.'nın ise arandığı bildirildi.