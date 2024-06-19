Otelde 4'üncü kattan düşen 3 yaşındaki Ensar, öldü

Olay, saat 15.00 sıralarında Dargeçit ilçesi Ilısu Barajı yakınlarındaki bir termal tesiste meydana geldi. Termal tesisteki otele ailesiyle birlikte gelen Ensar Rüzgar, iddiaya göre 4'üncü kattaki kaldıkları odanın balkonundan dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ensar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ailesi de sinir krizi geçirdi. Ensar Rüzgar'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.