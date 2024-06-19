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Ak Partili Güler'den açıklama: Yasada ötenazi olmak zorunda

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme için "Yasadaki en önemli başlık kısırlaştırma. Yasada ötenazi olmak zorunda. Barınaklarda barınma imkanı olmayan, kuduz hastalığı taşıyan ve acılar içerisinde hayatını sürdürmeye çalışan hayvanlarımız var" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 17:48, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 17:49
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Ak Partili Güler'den açıklama: Yasada ötenazi olmak zorunda

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Görüşme trafiği yürüttük. Yasadaki en önemli başlık kısırlaştırma. Bu kısırlaştırma birlikte sahiplendirme.

Uyutulma olacak mı?

Yasada ötenazi olmak zorunda. Toplumsal risk taşıyan hastalıklı hayvanlarımız var. Barınaklardaki hayvanları da korumak zorundayız.

Barınaklarda barınma imkanı olmayan, kuduz hastalığı taşıyan ve acılar içerisinde hayatını sürdürmeye çalışan hayvanlarımız var. Onların acı çekmesine rıza gösteremeyiz.

Sokakların güvenli hale gelmesi lazım.

Ötenaziye kim karar verecek?

Veteriner hekimler karar verecek. Saldırganlığı artmış, rehabilite edilemeyecek konumda vahşi bir hal almış köpekler var. Onu barınaktaki veteriner hekimler karar verecektir."

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