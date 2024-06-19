A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçının hazırlıklarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

Gürcistan karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular sahada çalıştı. Tedavisi süren İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

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