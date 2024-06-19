Eşiyle tartıştıktan sonra çocuklarını rehin alan şahıs tutuklandı
Başakşehir'de eşiyle tartıştıktan sonra çocuklarını rehin alıp camdan sarkıtan yabancı uyruklu şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 21:11, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 22:09
Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katındaki dairede yaşayan yabancı uyruklu N.F., tartıştığı eşini evden çıkararak, evdeki 3, 5 ve 7 yaşlarındaki üç çocuğunu rehin almıştı. Çocuklarından birisini pencereden aşağı sarkıtan baba, özel harekat polislerinin operasyonu ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.