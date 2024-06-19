'Dur' ihtarına uymayan aracın çarptığı polis ağır yaralandı
Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı aracın çarptığı polis memuru ağır yaralandı. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 22:23, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 22:51
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda dün gece A.Ş'nin kullandığı 55 AIG 71 plakalı otomobil, polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında "dur" ikazına uymayarak, kaçma esnasında trafik polisi F.O'ya çarptı.
Ağır yaralanan polis, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yakalanan sürücü A.Ş'nin alkollü olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.