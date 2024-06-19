Bayramda ailesiyle gezmeye çıkan küçük kız baraja düştü

Kurban Bayramı'nda ailesiyle birlikte Adıyaman'dan Samsat ilçesine gezmeye gelen 8 yaşındaki İrem Su İnan, Atatürk Barajı göleti kenarında durduğu esnada suya düştü. Vatandaşlar göletteki aramalarına rağmen küçük kızı bulamayınca durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar sevk edildi. Yapılan aramalar sonucu bulunan küçük kızın cansız bedeni, Samsat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.