Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?

Yakıcı güneş nemle birleşti, bunaltıcı hava tüm yurdu etkisi altına aldı...

Yurdun batısı ve Akdeniz başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Kavurucu sıcaklar 3 gün boyunca etkili olmaya devam edecek.

Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, yükselen sıcaklıklarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 3 ila 4 derece, İç Anadolu bölgesindeki illerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, Ege bölgesindeki illerde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredecek."

Kısa süreli bahar yağışları görülecek

Budak, bazı bölgelerde kısa süreli yağışların etkili olacağını belirterek, "Doğu Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Kars, Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz. Yine Göller yöresinde Uşak ve Denizli'de mevzi sağanak dediğimiz bahar sağanakları göreceğiz" dedi.

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor.

İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığının 31, Ankara'da 34, İzmir'de ise 37 derece olması bekleniyor.