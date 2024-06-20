Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 6 bin 550 yaralı
Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 6 bin 550 yaralı
Havada kriz sürüyor! Uçak rötarları devam edecek
Havada kriz sürüyor! Uçak rötarları devam edecek
Sponsorlu İçerik
Benzine ve motorine zam bekleniyor
Benzine ve motorine zam bekleniyor
Kartla harcama patladı yeni düzenlemeler yolda
Kartla harcama patladı yeni düzenlemeler yolda
Değeri 300 milyar dolar... Yer altında 6 bin 500 ton altın var!
Değeri 300 milyar dolar... Yer altında 6 bin 500 ton altın var!
İyi Parti'de Koray Aydın yol ayrımında! Ekibiyle birlikte istifa edebilir
İyi Parti'de Koray Aydın yol ayrımında! Ekibiyle birlikte istifa edebilir
Erdoğan, belediye başkanlarını dinleyecek
Erdoğan, belediye başkanlarını dinleyecek
Kripto düzenlemesi Meclis'e geliyor
Kripto düzenlemesi Meclis'e geliyor
Diyanet'ten 'hac kuraları' ile ilgili iddialara açıklama
Diyanet'ten 'hac kuraları' ile ilgili iddialara açıklama
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Adalet Bakanlığı: O hakim görevden ihraç edildi
Adalet Bakanlığı: O hakim görevden ihraç edildi
Sıcak ve nem geliyor: Gölgede bile 40 dereceleri göreceğiz!
Sıcak ve nem geliyor: Gölgede bile 40 dereceleri göreceğiz!
Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı
Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı
Ak Partili Güler'den açıklama: Yasada ötenazi olmak zorunda
Ak Partili Güler'den açıklama: Yasada ötenazi olmak zorunda
Ekonomide kritik buluşma pazartesi günü
Ekonomide kritik buluşma pazartesi günü
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı
Konut fiyatları düşecek mi?
Konut fiyatları düşecek mi?
75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık bayramda doldu taştı
75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık bayramda doldu taştı
İstanbul artık yabancıya da pahalı
İstanbul artık yabancıya da pahalı
Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu
Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu
AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecek
AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecek
Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi!
Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi!
Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
TikTok abi ablaları çocukları zehirliyor: Yeni tuzak seni anlıyoruz
TikTok abi ablaları çocukları zehirliyor: Yeni tuzak seni anlıyoruz
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
Bakan Bolat: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz
Bakan Bolat: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz
Yeni eşi, vefat eden eşle kıyaslamak boşanma nedeni
Yeni eşi, vefat eden eşle kıyaslamak boşanma nedeni
Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Benzine ve motorine zam bekleniyor

21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 64 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 63 kuruş zam bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 09:35, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 09:28
Yazdır
Benzine ve motorine zam bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber