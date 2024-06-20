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Altının gramı 2 bin 454 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 454 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 10:12, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 10:05
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Altının gramı 2 bin 454 liradan işlem görüyor

Dün, altının gram fiyatı günü önceki kapanışın hemen altında 2 bin 435 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 2 bin 454 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 25 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 40 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,7 artışla 2 bin 344 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın karışık seyrediyor.

ABD'de açıklanan veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklerken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinden, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipuçları aranıyor.

Ülkede açıklanan veriler tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ederken, enflasyon baskılarının hafiflediği ve işsizliğin arttığı bir ortamda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine başlama ihtimalinin artabileceğine yönelik beklentiler yükseldi.

Analistler, faiz indiriminin zamanlaması veya kapsamına ilişkin kararın gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını belirtti.

Bugün, yurt içinde tüketici güven endeksi ve bütçe dengesi, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 340 ve 2 bin 320 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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