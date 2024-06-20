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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,12 yükselişle 10.588,16 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 10:20, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 10:21
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 116,84 puan ve yüzde 1,12 artarak 10.588,16 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,53 ve holding endeksi yüzde 0,93 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile spor olurken, tek kaybettiren yüzde 3,38 ile orman kağıt basım oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 artışla 10.471,32 puandan tamamladı.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürecek.

Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katılacak. Şimşek'in Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.

Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, bütçe dengesi, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, İngiltere'de yıllık enflasyonun BoE'nin hedefine ulaşmasına rağmen bankanın bugünkü toplantısında politika faizini indirmesinin beklenmediğini kaydetti.

Açıklanan enflasyon verisinin ardından BoE'nin ağustos veya eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin öne çıkmasına karşın son dönemde ücret artışının gücünü yansıtan hizmet enflasyonunun hala yüksek seviyelerde olduğuna dikkati çeken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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