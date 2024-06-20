Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 167,08 puan artışla 10.638,40 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 45,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,47, holding endeksi yüzde 1,43 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,59 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 1,62 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle birlikte özellikle Avrupa'da merkez bankalarının para politikalarında gevşeme döngüsünün öne çıktığını vurgulayarak, bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini ekonomiye destek için ikinci kez 25 baz puan düşürerek, gelişmiş ülkeler arasındaki politika faizi gevşeme döngüsündeki öncü konumunu korudu.

Öğleden sonra yurt dışında BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, İngiltere'de yıllık enflasyonun BoE'nin hedefine ulaşmasına rağmen bankanın bugünkü toplantısında politika faizini indirmesinin beklenmediğini kaydetti.

Enflasyon verisinin ardından BoE'nin ağustos veya eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin öne çıkmasına karşın son dönemde ücret artışının gücünü yansıtan hizmet enflasyonunun hala yüksek seviyelerde olduğuna dikkati çeken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.