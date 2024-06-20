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Dolar/TL 32,56 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 32,5580 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 11:04, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:06
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Dolar/TL 32,56 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 32,5284'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 32,5580'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 34,9300 ve sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 41,3710'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise dün önceki kapanışın hemen altında günü 105,2 seviyesinden tamamlarken şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 105,3 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, İngiltere'de yıllık enflasyonun BoE'nin hedefine ulaşmasına rağmen bankanın bugünkü toplantısında politika faizini indirmesinin beklenmediğini kaydetti.

Açıklanan enflasyon verisinin ardından BoE'nin ağustos veya eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin öne çıkmasına karşın son dönemde ücret artışının gücünü yansıtan hizmet enflasyonunun hala yüksek seviyelerde olduğuna dikkati çeken analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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