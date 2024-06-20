Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Gelecek yıl 10'lu seviyelere düşebilir
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Gelecek yıl 10'lu seviyelere düşebilir
Havada kriz sürüyor! Uçak rötarları devam edecek
Havada kriz sürüyor! Uçak rötarları devam edecek
Sponsorlu İçerik
Akaryakıt zamları ertelendi
Akaryakıt zamları ertelendi
Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi
Hazine açıkladı: Mayıs ayında bütçe fazla verdi
Hazine açıkladı: Mayıs ayında bütçe fazla verdi
Konya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 bebek yaralandı
Konya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 bebek yaralandı
FETÖ'den Biden'a mektup iddiası
FETÖ'den Biden'a mektup iddiası
Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 6 bin 550 yaralı
Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 6 bin 550 yaralı
Kartla harcama patladı yeni düzenlemeler yolda
Kartla harcama patladı yeni düzenlemeler yolda
Değeri 300 milyar dolar... Yer altında 6 bin 500 ton altın var!
Değeri 300 milyar dolar... Yer altında 6 bin 500 ton altın var!
İyi Parti'de Koray Aydın yol ayrımında! Ekibiyle birlikte istifa edebilir
İyi Parti'de Koray Aydın yol ayrımında! Ekibiyle birlikte istifa edebilir
Erdoğan, belediye başkanlarını dinleyecek
Erdoğan, belediye başkanlarını dinleyecek
Kripto düzenlemesi Meclis'e geliyor
Kripto düzenlemesi Meclis'e geliyor
Diyanet'ten 'hac kuraları' ile ilgili iddialara açıklama
Diyanet'ten 'hac kuraları' ile ilgili iddialara açıklama
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Adalet Bakanlığı: O hakim görevden ihraç edildi
Adalet Bakanlığı: O hakim görevden ihraç edildi
Sıcak ve nem geliyor: Gölgede bile 40 dereceleri göreceğiz!
Sıcak ve nem geliyor: Gölgede bile 40 dereceleri göreceğiz!
Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı
Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı
Ak Partili Güler'den açıklama: Yasada ötenazi olmak zorunda
Ak Partili Güler'den açıklama: Yasada ötenazi olmak zorunda
Ekonomide kritik buluşma pazartesi günü
Ekonomide kritik buluşma pazartesi günü
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı
Konut fiyatları düşecek mi?
Konut fiyatları düşecek mi?
75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık bayramda doldu taştı
75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık bayramda doldu taştı
İstanbul artık yabancıya da pahalı
İstanbul artık yabancıya da pahalı
Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu
Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu
AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecek
AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecek
Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi!
Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi!
Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Konya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 bebek yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip başka otomobile çarptığı kazada sürücüler ve eşleri yaşamını yitirdi. Çiftlerin yaralanan biri 6 aylık, diğeri 2 yaşında olan bebekleri ise hastanede tedaviye alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 11:44, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:46
Yazdır
Konya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 bebek yaralandı

Trafik kazası, saat 03.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Ereğli Caddesi'nde meydana geldi.

Yusuf Yılmaz'ın (30) kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçerek Hüseyin Kart (30) idaresindeki otomobile çarptı.

Her iki aracın da hurdaya döndüğü trafik kazasında Yusuf Yılmaz ve eşi Zeynep Yılmaz (27) ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) hayatını kaybetti.

2 bebek ağır yaralandı

Yılmaz çiftinin 6 aylık bebeği Meryem Hira Yılmaz ile Kart çiftinin kızı Nisan Kart (2) ise ağır yaralandı. İki bebek, hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazada ölen 4 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber